Dilovası'nda tefecilik şüphelisi tutuklandı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, ev ve iş yerinde 42 senet ve kimlik fotokopisi ele geçirilen M.
KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, ev ve iş yerinde 42 senet ve kimlik fotokopisi ele geçirilen M.S. tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilovası ilçesinde yaşayan M.S.’nin tefecilik yaptığını tespit etti. M.S.’nin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 42 senet ve kimlik fotokopisi, 105 tabanca mermisi ve 1 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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