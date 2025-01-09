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        Dilovası'nda tefecilik şüphelisi tutuklandı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, ev ve iş yerinde 42 senet ve kimlik fotokopisi ele geçirilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:50
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        Dilovası'nda tefecilik şüphelisi tutuklandı
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        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, ev ve iş yerinde 42 senet ve kimlik fotokopisi ele geçirilen M.S. tutuklandı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilovası ilçesinde yaşayan M.S.’nin tefecilik yaptığını tespit etti. M.S.’nin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 42 senet ve kimlik fotokopisi, 105 tabanca mermisi ve 1 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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