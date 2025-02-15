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        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sokağa atıldığı değerlendirilen yasaklı ırk pitbull, mahallelinin baktığı sokak köpeğine saldırıp yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:54 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:00
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        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde sokağa atıldığı değerlendirilen yasaklı ırk pitbull, mahallelinin baktığı sokak köpeğine saldırıp yaraladı. Çevredekiler hayvanlara müdahale ederken, mahallenin baktığı köpek, bir kişinin elini ısırdı.

        Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Evde bakılıp daha sonra da sokağa bırakıldığı üzerinde durulan yasaklı ırk pitbull cinsi köpek, mahalleli tarafından beslenen bir köpeğe saldırıp yaraladı. Çevredekiler köpeklere müdahale etti. Bu sırada mahallelinin baktığı köpek, Sinan Tokatlı’yı ısırıp yaralı halde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Tokatlı’yı Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Olayın ardından yüzü kanlar içinde caddede dolaşan köpek, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne atılarak yakalandı. Diğre köpek ise yol kenarında baygın halde bulunup veteriner ekiplerine teslim edildi.

        ‘ORTALIK KAN GÖLÜ OLDU’

        Caddede esnaflık yapan ve köpekleri ayırmaya çalışan Sinan Tokatlı, “Mahallenin köşesinde baktığımız bir köpeğimiz var. Pitbull, herhalde o köpeği yatarken sırtından yakalamış, biz de onları sopayla ayırmaya çalışırken o hengamede kaçıp benim elimi ısırdı. Çok uğraştılar ayırmaya ama ayıramadılar. Sonra da alıp götürdüler. Ortalık kan gölü oldu. Pitbullun tasması yoktu. Bizim baktığımız köpek zaten küpeli köpek; o da zararsızdı, kimseye rahatsızlık vermiyordu” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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