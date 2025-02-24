Lokantada ortağını vurup rehin aldı (2)

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GÜVENLİKKAMERASINA YANSIDIKocaeli'de Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle öldüren Resul Türk'ün sırt çantası ve içerisinde pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir çanta ile restorana yürüdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜVENLİKKAMERASINA YANSIDI
Kocaeli'de Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle öldüren Resul Türk'ün sırt çantası ve içerisinde pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir çanta ile restorana yürüdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan müzakere sonucu teslim olan Resul Türk'ün polis ekiplerince iş yerinden çıkarıldığı anlar ile Mehmet Günaydın'ın ambulansa alınışı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
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