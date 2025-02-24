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        Lokantada ortağını vurup rehin aldı (2)

        GÜVENLİKKAMERASINA YANSIDIKocaeli'de Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle öldüren Resul Türk'ün sırt çantası ve içerisinde pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir çanta ile restorana yürüdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:09
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        Lokantada ortağını vurup rehin aldı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASINA YANSIDI

        Kocaeli'de Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle öldüren Resul Türk'ün sırt çantası ve içerisinde pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir çanta ile restorana yürüdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Öte yandan müzakere sonucu teslim olan Resul Türk'ün polis ekiplerince iş yerinden çıkarıldığı anlar ile Mehmet Günaydın'ın ambulansa alınışı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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