Kocaeli'de fuhuş operasyonu; 3 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Darıca ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.O., K.Y., S.T. ve K.M. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

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