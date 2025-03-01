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        Kocaeli'de fuhuş operasyonu; 3 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 07:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 07:40
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        Kocaeli'de fuhuş operasyonu; 3 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fuhşa zorlanan 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Darıca ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.O., K.Y., S.T. ve K.M. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, “Fuhuşla teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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