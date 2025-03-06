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        Tabanca ile şaka yaparken kazara arkadaşını vurdu

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:15
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        Tabanca ile şaka yaparken kazara arkadaşını vurdu
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde G.T., tabancayla şaka yaparken silahın ateş alması sonucu kazara arkadaşı K.G.’yı vurdu. K.G. hastaneye kaldırılırken, G.T. polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sırlarında Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. G.T., arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun K.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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