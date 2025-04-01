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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Burhan Abiş'in cenazesine katıldı

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş'in (79) cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Burhan Abiş'in cenazesine katıldı
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş'in (79) cenazesine katıldı. AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Abiş için bugün, Gölcük ilçesi Ulaşlı Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Abiş'in yakınları katıldı. Burhan Abiş, Ulaşlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş ailesine taziye dileklerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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