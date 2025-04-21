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        Evde 1 kilo uyuşturucu ve silah ele geçirildi

        KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve yönelik operasyonunda 1 kilo 176 gram bonzai ile 1 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:55
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        Evde 1 kilo uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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        KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve yönelik operasyonunda 1 kilo 176 gram bonzai ile 1 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi. Evdeki S.H., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan S.H., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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