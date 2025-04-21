Evde 1 kilo uyuşturucu ve silah ele geçirildi
KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve yönelik operasyonunda 1 kilo 176 gram bonzai ile 1 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve yönelik operasyonunda 1 kilo 176 gram bonzai ile 1 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi. Evdeki S.H., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan S.H., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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