Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı; eşi kurtarılamadı (2)

Ağır yaralı olarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Koçman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü eşi Hüseyin Koçman’ın hastanede tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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