Kocaeli'de çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile AFAD dalgıçları sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba ve oğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.