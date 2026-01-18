Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 03:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 03:30
        Kocaeli'de çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti
        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

        Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile AFAD dalgıçları sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baba ve oğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

