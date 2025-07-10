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        Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı 1'i kayboldu

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize yasak olan bölgeden girdiği öğrenilen ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi ise dalgalar arasında kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:44
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        Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı 1'i kayboldu
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        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize yasak olan bölgeden girdiği öğrenilen ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi ise dalgalar arasında kayboldu. Kayıp kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasaklandığı Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinden bugün denize giren M.E.P. (19), Ö.A. (23) ve E.P'nin (21) dalgalarla açığa sürüklendiğini fark eden kıyıdakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.E.P. ve Ö.A. sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan E.P.’nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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