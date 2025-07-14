Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 2 otomobil ve TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 2 otomobil ve TIR’ın çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de ise yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalı otomobil ile 41 AYC 798 dorse plakalı TIR, çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner düştü, 34 DKT 578 plakalı otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni bilim adayı öğrencilerini bekliyor
        TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni bilim adayı öğrencilerini bekliyor
        Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Kocaeli'de yapıldı
        Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Kocaeli'de yapıldı
        2 yeğenini mal paylaşımı nedeniyle öldürmüş
        2 yeğenini mal paylaşımı nedeniyle öldürmüş
        Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Vali Aktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Vali Aktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Kocaeli'de apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü