İcralık olan kuyumcu, altınları alıp ortadan kayboldu
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kuyumcunun icralık olduktan sonra dükkandaki altınları ve dövizleri alıp ortadan kaybolduğu iddia edildi.
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, bir kuyumcunun icralık olduktan sonra dükkandaki altınları ve dövizleri alıp ortadan kaybolduğu iddia edildi. Savcılık kararıyla polis eşliğinde açılan dükkanda vitrinlerin ve kasaların boş olduğu görüldü.
İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren Z.M.’ye ait kuyumcu, iddialara göre icralık olmasının ardından bugün dükkanı açmadı. Sabah dükkanın önüne gelen icra memurları, iş yerinin kapalı olduğunu görüp yetkililere haber verdi. Savcılık kararıyla polis eşliğinde girilen dükkanda vitrinlerin ve kasaların boş olduğunu gördü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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