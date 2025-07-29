Kocaeli'de aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K'nin (29) Karamürsel ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

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