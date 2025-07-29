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        Kocaeli'de aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:25
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        Kocaeli'de aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K'nin (29) Karamürsel ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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