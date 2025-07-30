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        Kocaeli Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı hareketliliği sürüyor

        Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı hareketliliği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:27
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        Kocaeli Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı hareketliliği sürüyor
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        Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı hareketliliği devam ediyor.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağına dahil edilmeyen küçük kayık sahibi balıkçılar avlanmayı sürdürüyor.

        Vatandaşların taze balığa ulaşmalarını sağlayan balıkçılar, akşam saatlerinde açıldıkları denizden sabaha karşı dönüyorlar. Ereğli Balık Hali'ne yanaşan balıkçılar, tuttukları balıkları burada satışa sunuyor.

        Av yasağı döneminde mezatta en çok hamsi ve sardalya bulunurken, istavrit, mezgit, kalkan, kırlangıç, palamut, dülger, ıstakoz, karides, barbun, turna mezgit, alabalık, somon, çipura ve levrek de satışa sunuluyor.

        Balıklarda hamsinin kasası 1250-1500, sardalyanın 500, istavritin 1500-2000 liradan satılıyor. Diğer balıklarda ise tane, çift ve kilo usulüyle fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

        Ereğli Balık Hali komisyoncusu Menderes Karaçoban, AA muhabirine, vatandaşın, av yasağının başlamasıyla satışa sunulan balıkların buzhaneden çıktığı yanılgısına kapıldığını vurguladı.

        Karaçoban, "Yasak gırgırlara, küçük teknelere ise serbest. Küçük teknelerin sayısı gırgırlara göre çok daha fazla. Böylece küçük teknelerin yakaladıkları balıklarla senenin 365 günü mezadımız var." dedi.

        Balıkçı Abdullah Olcan da yasaklı aylarda küçük tekneler sayesinde taze balığa ulaşımın kolaylaştığını belirterek, bu dönemde tutulan balık miktarı azaldığı için fiyatların yükseldiğini söyledi.

        Balıkçı Abdullah Mert ise bu dönemde mevsim balığı sardalyanın yanı sıra hamsi ve istavrit tuttuklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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