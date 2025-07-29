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        Kocaeli'de bir haftada 167 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 167 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:15 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:15
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        Kocaeli'de bir haftada 167 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 167 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

        KOSKEM ekipleri, 21-27 Temmuz tarihlerinde 167 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. En fazla kurtarma işlemi 69 kişiyle Cebeci bölgesinde gerçekleştirildi, Kumcağız bölgesinde ise 54 vakaya müdahale edildi.

        Ekipler, ayrıca Kovanağzı'nda 3, Miço Kadınlar Plajı'nda 2, Kerpe'de 6, Sarısu'da 4, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 5, Ereğli Kumyalı'da 1, Bayramoğlu'nda 9 ve Darıca'da 11 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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