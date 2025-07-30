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        Halk otobüsünde taciz iddiası; 1 gözaltı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bindiği halk otobüsünde yanına oturduğu kadını taciz ettiği iddia edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 05:42 Güncelleme: 30.07.2025 - 05:45
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        Halk otobüsünde taciz iddiası; 1 gözaltı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bindiği halk otobüsünde yanına oturduğu kadını taciz ettiği iddia edilen M.K., kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gebze’deki bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen M.K., kadın yolcunun yanına oturdu. M.K., iddiaya göre bir süre sonra yanına oturduğu kadına müstehcen davranışlarda bulundu. Olayın ardından, kadın yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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