Halk otobüsünde taciz iddiası; 1 gözaltı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gebze’deki bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen M.K., kadın yolcunun yanına oturdu. M.K., iddiaya göre bir süre sonra yanına oturduğu kadına müstehcen davranışlarda bulundu. Olayın ardından, kadın yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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