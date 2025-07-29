Kocaeli'de Kur'an kursu öğrencilerinin eğitimleri sanal gerçeklik gözlüğüyle zenginleştiriliyor

İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde derslerde öğrendikleri kutsal mekanları görsel olarak tanıma, doğa ve deniz altı aleminin güzelliklerini izleme imkanı buluyor.

Yazlık Merkez Camisi'ndeki yaz Kur'an kursu derslerinde, hayırseverler tarafından temin edilen sanal gerçeklik gözlüklerini kullanan öğrenciler, 20 kişilik grup halinde kendileri için hazırlanan gösterimlerde, Kabe'nin etrafında tur atıp Mescid-i Aksa ve çevresini gözlemleyebiliyor.

Bir astronot gibi uzay yolculuğu da yapan öğrenciler, bu gözlüklerle deniz altındaki yaşamı inceledikten sonra helikopterle Everest'in zirvesine gezintiye çıkıyor.

Cami içine kurulan küre şeklindeki uzay çadırında sırtüstü uzanarak çadırın tavanına yansıtılan görsellerle gezegenler ve güneş sistemiyle ilgili bilgiler de edinen öğrenciler, öğrenmenin yanında eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

Yazlık Merkez Camisi İmam Hatibi Muharrem Güleç, yaz döneminde 7 hafta süren kursta çocuklara Kur'an-ı Kerim okumayı ve dinlerini öğrettiklerini söyledi.

Güleç, çocukların yaz dönemlerini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için farklı etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Çocuklarımızı pikniğe, havuza götürerek yaz dönemlerini eğlenceli geçirmelerini sağlıyoruz. Bunlar her sene yaptığımız şeyler. Bu sene farklı olarak sanal gerçeklik gözlüğünü camiye getirerek çocuklarımızı teknolojiyle tanıştırdık." diye konuştu. Camide kurdukları uzay çadırında güneş sistemiyle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığından bahseden Güleç, şöyle devam etti: "Sanal gerçeklik gözlüğüyle çocukları Kabe-i Muazzama'ya götürüp orada tavaf yaptırıyoruz. Bunun yanında ümmetin kanayan yarası Filistin davasını gündeme getirmek için Mescid-i Aksa turu düzenliyoruz. Gözlük marifetiyle çocuklarımıza daha eğlenceli içerikler de gösteriyoruz. Deniz içinde gezinti yaptırıyoruz, helikopterle Everest'in zirvesine gezinti düzenliyoruz. Lunaparkta gezinti yapar gibi trene bindirerek eğlendiriyoruz." Güleç, çocukların bu yaş grubunda kutsal mekanlara gitme imkanlarının bulunmadığını, onlara sanal gerçeklik gözlüğüyle bu deneyimi yaşama fırsatı sunduklarını anlattı.

Çocukların ilk defa böyle bir deneyim yaşadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımıza kutsal yerleri anlatarak ya da kitap üzerinde göstererek tanıtmaya çalışıyorduk. Şu anda o bölgeleri daha iyi anlayacaklardır. Özellikle de kanayan yaramız olan Filistin davasını, Mescid-i Aksa'yı tanıtma noktasında sanal gerçeklik gözlüğünden faydalanmış oluyoruz. Çocuklarımız, verdiğimiz bilgileri, içerikleri görerek özümsemiş olacaklar. Kur'an-ı Kerim de zaten teknolojiden, uzaydan, güneş sisteminden ve pek çok şeyden bahsediyor. Burada ayetler ışığında bunları vermeye çalışıyoruz. Günümüzün teknolojisini de kullanarak çocuklarımızın güncel bilgileri öğrenmelerini sağlıyoruz." - "Kabe'yi çok merak ediyordum. İzleyince sanki oradaymış gibi oldum" 7. sınıf öğrencisi Muhammed Musap Ersoy, Kabe ve Kudüs'ün böyle bir etkinlikte yer almasının çok güzel olduğunu dile getirdi. Kabe'yi ilk gördüğünde kendisini oradaymış gibi hissettiğini belirten Ersoy, "Kabe'yi çok merak ediyordum. Böyle izleyince oradaymış gibi oldum. Yaz Kur'an kursuna gelip eğlenmek, etkinlik yapmak bizim için eğlenceli oluyor." dedi.