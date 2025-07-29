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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:14
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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        M.N.G'nin kullandığı 16 AHA 785 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed G'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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