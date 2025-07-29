Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
M.N.G'nin kullandığı 16 AHA 785 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed G'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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