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        Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Reçber çalışmalarını sürdürüyor

        Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Eren Reçber, ilçede güvenlik ve huzurun sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:08
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        Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Reçber çalışmalarını sürdürüyor
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        Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Eren Reçber, ilçede güvenlik ve huzurun sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

        Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Reçber, 19 Temmuz'da göreve başladı.

        Çalışmalarını sürdüren Reçber, Gölcük halkına en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışacaklarını belirterek, "İlçede güvenlik ve huzurun sağlanması adına teşkilatımız tüm personeliyle gece gündüz demeden özveriyle çalışmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın karşılaştığı en küçük sorunda dahi yanlarında olacağız. Bu doğrultuda vatandaşlarımız bizlere her zaman ulaşabilir, her türlü konuda destek talebinde bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

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