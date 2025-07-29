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        Kocaeli'den kısa kısa

        Körfez Belediyesi tarafından park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklardan kompost gübre üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:52
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Körfez Belediyesi tarafından park ve bahçelerden toplanan bitkisel atıklardan kompost gübre üretiliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama çalışmalarının ardından oluşan bitkisel atıkları topluyor.

        Atıklar, uygun yöntemle kompost gübre haline getirilerek, toprağa ve ekonomiye kazandırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye yetkilileri, uygulamanın doğayı koruma bilinciyle sürdürüldüğünü ifade etti.

        - Kocaeli'den Bursa'daki orman yangını söndürme çalışmasına destek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geniş alanda etkili olan yangına müdahalede görev alıyor.

        A Takımı, arazöz ve iş makineleriyle ormanlık alanlara, tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine yakın bölgelere su taşıyarak yangınla mücadeleye yardım ediyor.

        İtfaiye ekipleri de sahada söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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