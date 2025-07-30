Prof. Dr. Irmak: 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 32 kat daha fazla enerji ortaya çıkardı

KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “8.8 büyüklüğündeki deprem, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden yaklaşık 32 kat daha fazla enerji ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak, DHA muhabirine telefonda, depremin 2011 Tohoku-Japonya depreminden bu güne kadar meydana gelen en büyük, son 125 yılda meydana gelen 8’inci büyük deprem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Irmak, “Bölgedeki deprem aktivitesi 10 gün önce 20 Temmuz tarihinde 7.4 büyüklüğünde bir depremle başladı; büyüklüğü 5 ve üzeri 50 deprem ile devam etti. 8.8 büyüklüğündeki depremden sonra ise en büyükleri 6.9 ve 6.3 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı deprem oluşmaya devam ediyor. Depremin olduğu bölge, son 125 yılda oldukça büyük depremler üreten bir bölge olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.