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        Prof. Dr. Irmak: 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 32 kat daha fazla enerji ortaya çıkardı

        KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:50
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        Prof. Dr. Irmak: 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 32 kat daha fazla enerji ortaya çıkardı
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        KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “8.8 büyüklüğündeki deprem, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden yaklaşık 32 kat daha fazla enerji ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

        ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak, DHA muhabirine telefonda, depremin 2011 Tohoku-Japonya depreminden bu güne kadar meydana gelen en büyük, son 125 yılda meydana gelen 8’inci büyük deprem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Irmak, “Bölgedeki deprem aktivitesi 10 gün önce 20 Temmuz tarihinde 7.4 büyüklüğünde bir depremle başladı; büyüklüğü 5 ve üzeri 50 deprem ile devam etti. 8.8 büyüklüğündeki depremden sonra ise en büyükleri 6.9 ve 6.3 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı deprem oluşmaya devam ediyor. Depremin olduğu bölge, son 125 yılda oldukça büyük depremler üreten bir bölge olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

        ‘1923-1952 DEPREMLERİ ARASINDA KALAN VE KIRILMAYAN BİR ALANI KIRDI’

        Kırılma süresinin ilk analizlere göre 230 saniye civarında olduğunu da söyleyen Irmak, “8.8 büyüklüğündeki bu deprem, 1923 yılında meydana gelen 8.4 büyüklüğündeki depremin 29 Temmuz depreminin merkez üssünden 150, 1952 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünde ise 30 kilometre uzakta meydana geldi ve ilk analizlere göre 1923 ile 1952 depremleri arasında kalan ve kırılmayan bir alanı kırdı. 8.8 büyüklüğündeki deprem, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden yaklaşık 32 kat daha fazla enerji ortaya çıkardı. Depremin oluşturduğu fay boyu 650 kilometre civarında ve kırılma süresi ise ilk analizlere göre 230 saniye civarında. Deprem tsunami de oluşturdu. Yapılan modellemeler, Pasifik Okyanusu’nda yer alan ülkelerde ABD’nin Pasifik kıyılarında, Avustralya, Meksika, Filipinler, Japonya ve Fiji Adalarında 0,3-1 metre, Kosta Rika, Kiribati, Şili, Peru’da 1-3 metre, Rusya ve Ekvador’da ise 3 metreden yüksek tsunami dalgaları oluşabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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