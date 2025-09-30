Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Park halindeki TIR'ın çalınmasına 4 tutuklama

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'ın çalınmasına ilişkin polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 30.09.2025 - 21:59 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:05
        Park halindeki TIR'ın çalınmasına 4 tutuklama
        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR’ın çalınmasına ilişkin polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 7 Eylül günü Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. TIR’ın park ettiği yerde olmadığını fark eden şoför, durumu polise bildirdi. Konuya ilişkin soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri TIR hırsızlığına karışan şüphelilerin M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. olduğunu tespit etti. 29 Eylül günü düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

