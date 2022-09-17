Kocaeli'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomotiv parçaları üreten bir firmanın deposuna işçi kılığında giren kişilerin kabloları çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Eylül'de TOSB Otomotiv Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten bir firmanın şantiyesine, işçi kıyafetleri giymiş kişiler girdi.

Şüpheliler, şantiyedeki elektrik taşeron firmasına ait depoda bulunan kabloların bir kısmını dakikalar içerisinde şantiye girişinde bulunan panelvana yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, bazıları baret ve fosforlu yelek giyen yüzleri maskeli 5 şüphelinin depodan çaldıkları kablolarla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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