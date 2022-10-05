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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın hasara neden oldu

AA

Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın hasara neden oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulus Mahallesi 2136 Sokak'ta A.S'ye ait dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle mutfakta hasar oluştu.

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