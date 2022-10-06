Kocaeli'de okul çevresinde narko alan uygulaması yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, okulların çevresinde dron destekli narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Gebze ve Gölcük ilçelerinde belirlenen 16 okulun çevresinde çalışma yürütüldü.

48 ekip ile 191 personelin katılımıyla gerçekleştirirken uygulamada, 976 şahıs ve 458 araç sorgulandı, 28 iş yeri denetlendi 7 araca ise trafik yönünden idari işlem yapıldı.

Narkotik köpeği Millov da polisin çalışmasına katıldı.

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