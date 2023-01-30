Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye para cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamanın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kandıra ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiye 32 bin 440 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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