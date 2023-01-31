Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi.
Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.