Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kavaklı Mahallesi 82. Sokak'ta bulunan Mustafa Güngör'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçerisinde elektronik eşyaların bulunduğu iş yerindeki yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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