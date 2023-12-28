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        Kocaeli'de fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 23:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:50
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        Kocaeli'de fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki bir fırında çalışan çırağın yakınları ile işletme sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda işletme sahibinin oğlu S.Ç'nin tabancayla ateş açması sonucu yengesi F.Ç. ile çırağın yakınlarından Ö.T. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis şüpheli S.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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