Kocaeli'de 3 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir otomobilde 3 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir otomobilde 3 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 3 kaçak göçmen tespit edildi. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçta bulunan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen organizatör A.M.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.M.N. tutuklandı.
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