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        Kocaeli'de bıçakla yaralama zanlısı 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:41
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        Kocaeli'de bıçakla yaralama zanlısı 3 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Yukarı Hereke Mahallesi'nde seyreden halk otobüsünde Caner K. (20) ile S.T, B.T, Ö.B. ve A.T. arasında tartışma çıktı.

        Otobüsün durakta durmasının ardından kavgaya dönüşen olayda Caner K, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Caner K'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 4 zanlıyı, düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.T, B.T. ve Ö.B. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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