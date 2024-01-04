Kocaeli'de bıçakla yaralama zanlısı 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde seyreden halk otobüsünde Caner K. (20) ile S.T, B.T, Ö.B. ve A.T. arasında tartışma çıktı.

Otobüsün durakta durmasının ardından kavgaya dönüşen olayda Caner K, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Caner K'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 4 zanlıyı, düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.T, B.T. ve Ö.B. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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