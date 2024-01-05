Bakan Kacır, Kocaeli'de Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'nde konuştu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA'da yeni süper bilgisayarın yakında devreye alınacağını belirterek, "Yeni süper bilgisayarımız; 56 bin 448 işlemci çekirdeği, 126 terabayt bellek kapasitesi ve 500'den fazla sunucusuyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak. Yapay zeka alanında yapılacak çalışmalardaki kapasitemizi böylelikle 5 misline çıkacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA'da yeni süper bilgisayarın yakında devreye alınacağını belirterek, "Yeni süper bilgisayarımız; 56 bin 448 işlemci çekirdeği, 126 terabayt bellek kapasitesi ve 500'den fazla sunucusuyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak. Yapay zeka alanında yapılacak çalışmalardaki kapasitemizi böylelikle 5 misline çıkacağız." dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'ne katılan Kacır, yapay zeka alanında, milli ürün ve çözümlerin oluşturulma sürecinde rol alan tüm aktörleri, aktif işbirliği modeliyle destekledikleri Yapay Zeka Ekosistem Çağrı'sının tüm paydaşlar için önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını dile getirerek, bugün imza atacakları 17 konsorsiyumun, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosistemi için hayırlar getirmesini temenni etti.

Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarla değer üretme başarısının ülkeleri ve firmaları bir adım öne taşıdığına dikkati çeken Kacır, özellikle yapay zeka, veri işleme ve veri analizi kabiliyetleriyle akıllı üretim sistemlerinden akıllı tarıma, iklim değişikliğinden eğitim ve finans teknolojilerine kadar her alanda bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline geldiğini, endüstrileri dönüştürdüğünü kaydetti.

Kacır, yapay zekanın sağladığı fırsatlarla farklı sınamaları da beraberinde getirdiğine değinerek, "Yapay zeka gelişim çalışmaları, toplumlar nezdinde doğrudan sorumlu devlet ve akademik yapılar yerine, dünyada daha çok kar odaklı şirketler tarafından yürütülmekte. Bazı ülkelerin, yeni bir üstünlük hatta hegemonya yarışı olarak değerlendirdiği bu sektörde, geliştiricileri ve uygulayıcıları etik, şeffaflık ve güvenlik gibi konularda sınırlandırıcı bir küresel mutabakat henüz sağlanamamış durumda. Bu nedenle yapay zekanın yarattığı değişimi yönetmek, insanlık yararına neticeler elde etmek ve yapay zekadan değer üretmek, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye için bir tercihten öte zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

- "Son 21 yılda yapay zeka alanında 6,7 milyar lira destek verdik"

"Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek" vizyonuyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisini kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Kacır, yenilikçi teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan ve özel uzmanlıklara sahip araştırma altyapısının oluşturulmasını, çalışmaların odağına aldıklarını anlattı.

Kacır, yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek üzere akademik araştırmalar ve sanayinin ihtiyaçları arasında araştırma departmanları, yetkinlik merkezleri ve birlikte geliştirme laboratuvarlarıyla adeta bir köprü görevi üstlenen Yapay Zeka Enstitüsünü TÜBİTAK bünyesinde kurduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla proje ve 1300'den fazla kişiye 6 milyar 700 milyon lira destek verdik. Bugün yapay zeka alanında teknoparklarımızda 2 bin 300'den fazla teknoloji girişimimiz faaliyet gösteriyor. 203 AR-GE merkezimizde yapay zeka projeleri yürütülüyor. Yenilikçi teknolojilerde söz sahibi olmanın anahtarı; nitelikli insan kaynağı. Bizim en büyük gücümüz; genç ve dinamik nüfusumuz. Milyarlarca dolarlık küresel teknoloji firmalarının kurucularına ve ekiplerine baktığımızda gençleri görüyoruz. Ülke olarak kendi gençliğimize erken yaşta doğru yetkinlikleri kazandırabilirsek Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlayışla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak her adımın odağına, insan kaynağımızı alıyoruz."

Deneyap teknoloji atölyeleri ve bilim merkezlerinde gençlere yapay zeka eğitimleri verdiklerini dile getiren Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek adına yapay zeka temelli yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Kacır, kalkınma ajansları desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de yeni nesil yazılım eğitimi veren 42 Yazılım okullarını açtıklarını dile getirerek, bu okullarda öğrencilere uluslararası standartlarda ücretsiz yazılım eğitimi sunduklarını kaydetti.

- "Açık kaynak yazılım ürünleri geliştirirken nitelikli yazılımcı sayısını artıran projeleri de hayata geçiriyoruz"

Türkiye Açık Kaynak Platformu ile açık kaynak yazılım ürünleri geliştirirken nitelikli yazılımcı sayısını artıran projeleri de hayata geçirdiklerinden bahseden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Sektör Kampüste' programında 10 binden fazla üniversite öğrencimiz blok zincir teknolojisi ve uygulamaları, yapay zekayla öneri sistemleri, endüstride dijital dönüşüm ve ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda sektör profesyonellerinden eğitim alıyor. Veri işleme altyapılarının yapay zeka dünyasındaki yerinin öneminin farkındayız. Yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkezimiz Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA'da yeni süper bilgisayarımızı yakında devreye alacağız. Yeni süper bilgisayarımız; 56 bin 448 işlemci çekirdeği, 126 terabayt bellek kapasitesi ve 500'den fazla sunucusuyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak. Yapay zeka alanında yapılacak çalışmalardaki kapasitemizi böylelikle 5 misline çıkacağız."

Kacır, yapay zeka alanında yetkinliklerini artırmanın yanında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve sorumlu şekilde kullanımı için uluslararası işbirliklerinde aktif rol üstlendiklerini ifade ederek, Türkiye'nin, Yapay Zeka Küresel Ortaklığının (GPAI) üyesi olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda sorumlu yapay zeka, mesleklerin geleceği, yenilik ve ticarileştirme, veri yönetimi gibi kritik alanlarda yürütülen uluslararası projelere aktif olarak katıldıklarını aktaran Kacır, "Geçtiğimiz yıl katıldığımız 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programıyla da yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zekada stratejik altyapıların kurulumunu ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini imkan tanıyoruz. Bu programla 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini (ADİM) de ülkemizde kuruyoruz. ADİM'ler sanayimizin, KOBİ'lerimizin, üniversitelerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik yetkinliklerini güçlendirecek. Girişimcilerimize, araştırmacılarımıza Avrupa Birliği bünyesindeki altyapılara erişim imkanı sağlayacak. Dün de kamuoyuyla paylaştığımız kritik bir işbirliğine daha katıldık." şeklinde konuştu.

- "Yapay zeka uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olacağız"

Kacır, Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte ve toplam 314 petaflop performansa sahip MareNostrum 5'in açılışının gerçekleştiğini belirterek, dünya sıralamasında 8. sıraya yerleşen bu süper bilgisayarın, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş alanda bilim insanlarına ve endüstriye hizmet edeceğini anlattı.

"Türkiye olarak EuroHPC Ortak Girişimine katılımımız sayesinde TRUBA ulusal süper bilgisayar hizmetine ilave olarak dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahip olacağız." diyen Kacır, şubatta genel kullanıma açılacak sistemin, bilim ve teknoloji alanında ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacacağını bildirdi.

Kacır, yapay zekada daha fazla sayıda milli ve özgün projenin geliştirilmesi ve bu projelerin ticarileştirilerek özel sektörün kullanımına taşınmasının her zaman temel öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Bugün burada 2. çağrısının tanıtımını yapacağımız 'Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları Programı' ile de tüm yapay zeka ekosistemini, açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla harekete geçiriyoruz." diye konuştu.

Ekosistemde katalizör görevi üstelenen bu programla yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren yerli teknoloji tedarikçisi KOBİ'ler ve araştırma merkezlerinin ortak konsorsiyum projelerini desteklediklerini, bu kapsamda ilk çağrılarında, 4 tematik alandaki 10 konsorsiyuma toplam 18 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Kacır, "Bugün de 2. çağrımız kapsamında akıllı üretim sistemlerinden, akıllı tarım, gıda ve hayvancılığa, iklim değişikliği ve sürdürebilirlikten, akıllı eğitim ve finans teknolojilerine kadar 5 tematik alanda 17 konsorsiyum projesine 55 milyon lirayı aşan bütçeyle destek sağlayacağız. Konsorsiyumların kurulmasında aktif rol alan Yapay Zeka Enstitümüz, ürün ve çözümlerin geliştirilmesinde de katkı sağlayacak ve oluşan bilgi birikiminin ekosisteme hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, destek programı sayesinde önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olunacağına işaret ederek, "Çağrılarımıza başvurup desteklenmeye hak kazanan tüm paydaşları tebrik ediyorum. Sizler sadece kendi teknoloji ihtiyacınıza çözüm bulmanın ötesinde açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla teknoloji geliştirme ve ulusal yapay zeka ekosistemini güçlendirme noktasında önemli bir rol oynuyorsunuz. Firmalarımızın yapay zeka temelli teknolojileri üretim süreçlerine entegre ederek katma değer üretme yönündeki tüm gayretlerini daha güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.