Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Aramada 37 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler F.D ve İ.S çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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