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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:42 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:49
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Aramada 37 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler F.D ve İ.S çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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