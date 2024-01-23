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        Kocaeli'de komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanık hakim karşısında

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çiftçi olan komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:01
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        Kocaeli'de komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanık hakim karşısında
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çiftçi olan komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem D. (35), maktul İsmail Kütük'ün (54) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Erdem D, olay günü iş çıkışında 30 yıldan uzun süredir komşuları olan maktul ile buluştuklarını ve Durhasan Mahallesi'nde ormanlık alanda alkol aldıklarını, ailevi konular hakkında konuştuklarını söyledi.

        Maktulün kendisine küfür ettiğini, tepki göstermesi üzerine de yüzüne tükürerek tokat attığını ileri süren Erdem D, "korkutma" amaçlı yanında bulunan pompalı tüfeği doğrulttuğunu, maktulün namluyu tutması üzerine çıkan arbedede silahı ateşlediğini, saldırmasından korktuğu için birkaç el daha ateş açtığını anlattı.

        Erdem D, olayın ardından kaçtığını, nişanlısı ve ablasını arayarak helallik istediğini, sağlık ekiplerine haber vererek jandarmaya teslim olduğunu aktararak, "Bakmakla yükümlü olduğum 70 yaşında annem var. Cezaevindeyken nikahlandığım kişiyle çocuğumuz olacak. Olay nedeniyle pişmanım." diye konuştu.

        Mahkeme başkanının, tüfek taşıma ve ifadelerindeki çelişkili beyanlarına ilişkin soru üzerine Erdem D, kırsal mahallede ikamet ettikleri için arabasında sürekli tüfek olduğunu, alkol kullanırken de havaya ateş açmak için yanında bulundurduğunu, çelişkili beyanının ise eşinin adını olayda kullanmak istememesinden kaynaklandığını belirtti.

        Maktulün eşi Saime Kütük ise kocasının kimliğinin ve cüzdanının kayıp olduğunu dile getirerek, cüzdanında sürekli para bulundurduğunu, gasp şüphelerinin olduğunu kaydetti.

        İsmail Kütük'ün oğlu Sercan Kütük de olay akşamı kahvehanede oturduğu sırada sanığın mahalleye otomobiliyle hızla girdiğini, kısa süre sonra da ayrıldığını anlatarak, "Babam sürekli nakit taşır, parasını gasbedip öldürdüğünü, cinayeti planladığını düşünüyorum." dedi.

        Müşteki Sibel Kütük Ergin ise olay akşamı saat 23.00 civarında sanığın ablasının kendisini arayarak hal hatır sorduğunu, babasından bahsettiğini, kendi evinde mi yoksa babasının evinde mi olduğunu sorduğunu, bir nevi ağzını aradığını söyledi.

        Kısa süre sonra babasının öldürüldüğünü öğrendiğini aktaran Ergin, sanığın iddia ettiği üzere babasının sanığın nişanlısını tanımadığını, iffetine ilişkin bir söylemi olamayacağını savundu.

        Sinem Kütük de babasının tarladan gelip duş aldığını, karnını bile doyurmadan evden hızlıca çıktığını, pazarcılık yaptığı için üzerinde sürekli nakit para bulundurduğunu belirterek, gece öldürüldüğü haberini aldıklarını dile getirdi.

        Sanık Erdem D, katılan avukatının sorusuna karşılık, "Kayıp olduğu söylenen cüzdan, kimlik ve paralarla ilgili bilgim yok. Biraları ben aldım, parası varsa neden almadı?" dedi.

        Duruşmada sanığın eşi Makbule D. ve ablası Gülcan A. da tanık olarak dinlenildi.

        Sanık avukatı ise müvekkili ile maktul arasında olay zamanına kadar mesele olmadığını, olayın tartışma ve aşırı alkolün etkisiyle yaşandığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

        Bu arada müştekilerin gasp iddiasına uygunsuz karşılık veren sanık, duruşma salonundan çıkarıldı.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Durhasan Mahallesi'nde 21 Haziran 2023'te Erdem D. tartıştığı arkadaşı İsmail Kütük'ü av tüfeğiyle öldürmüş, daha sonra jandarmaya teslim olan şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Erdem D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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