GÜNCELLEME - Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü okul bahçesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde dün 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğrenci velisi Murat Tosun, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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