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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:08
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Derince, Kartepe ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.C, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 7 gün hapis cezası bulunan H.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.D, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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