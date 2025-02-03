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        Engelli çocuklarını darbeden anne ve baba serbest bırakıldı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde engelli oğulları H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:38 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:40
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        Engelli çocuklarını darbeden anne ve baba serbest bırakıldı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbeden annesi S.Ç. ile babası M.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, bipolar hastası oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbetti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.

        İşlemlerinin ardından S.Ç. ve M.Ç adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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