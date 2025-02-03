Engelli çocuklarını darbeden anne ve baba serbest bırakıldı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde engelli oğulları H.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbeden annesi S.Ç. ile babası M.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, bipolar hastası oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbetti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.
İşlemlerinin ardından S.Ç. ve M.Ç adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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