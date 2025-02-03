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        Kocaeli ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü

        Kocaeli ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:35
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        Kocaeli ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
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        Kocaeli ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

        Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

        Polis ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Osmangazi Köprüsü'nde sis, dron ile görüntülendi.

        Sis, İzmit, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerinde de görüş mesafesini azalttı. İzmit'te yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.

        D-100 kara yolunun Düzce geçişi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda ise sürücüler, sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde ikaz etti.

        Düzce kent merkezinin bazı bölgelerinde de sis etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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