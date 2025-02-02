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        Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyedeki esnafın öldüğü olayda 2 tutuklama

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan yürüme engelli esnaf Metin Hacıoğlu'nun öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:47 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:50
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        Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyedeki esnafın öldüğü olayda 2 tutuklama
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan yürüme engelli esnaf Metin Hacıoğlu’nun öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Olay, 29 Ocak tarihinde saat 21.00 sıralarında Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde aynı mahallede tartışan ve aralarında husumet bulunan iki grup, akşam saatlerinde tekrar cadde üzerinde karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine tabancayla ateş etmesi üzerine kurşunlar G.K. ile S.İ. ile çatışmanın ortasında kalan, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren ve cadde üzerinde tütün dükkanı işleten esnaf Metin Hacıoğlu’na isabet etti.

        20 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Metin Hacıoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmada 20 adet boş kovan, muşta ve keser ele geçirilirken, 4 katlı apartmanın 2’inci katındaki camına da kurşunların isabet ettiği belirlendi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLEN 7 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI

        Olayda ölen Metin Hacıoğlu’nun cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Hacıoğlu’nun cenazesi 30 Ocak’ta toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, silahlı kavgaya karışan G.K., B.O., E.M.O., O.K., M.A., E.E. ve S.E.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. E.M.O. ve O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K., B.O., M.A., E.E. ve S.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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