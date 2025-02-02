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        Yanan konteyner kullanılamaz hale geldi

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:54 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:00
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        Yanan konteyner kullanılamaz hale geldi
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın sırasında konteynerde kalan kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere Caddesi mevkisinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın söndürülürken konteyner ile içerisinde bulunan eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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