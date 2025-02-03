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        Kocaeli'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 08:54 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:55
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        Kocaeli'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere Caddesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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