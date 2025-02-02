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        Kocaeli'de mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi kask kamerasında

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde 2 kişinin dumandan etkilendiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi kask kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:40 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:45
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        Kocaeli'de mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi kask kamerasında
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        KOCAELİ’ninKartepe ilçesinde 2 kişinin dumandan etkilendiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi kask kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese gelen ekipleri, 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine hızla eve girerek vatandaşları çıkarmasının ardından müdahale ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

        Yangın, dün saat 10.30 sıralarında Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi üzerindeki 2 katlı müstakil evin 2’nci katında çıktı. Yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye personellerinden biri evde bir çiftin mahsur kaldığını öğrenince vakit kaybetmeden alevlerin arasına daldı. Kısa süre sonra itfaiye görevlisi beraberinde N.M. ve eşi N.M. ile birlikte evden çıktı. Dumandan etkilenen ev sahibi çiften N.M. adlı kadın hastaneye kaldırılırken, durumu iyi olan eşine ise olay yerinde ambulansta müdahale edildi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan N.M.’nin taburcu edildiği öğrenildi.

        YANGINA MÜDAHALE KASK KAMERASINDA

        Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Kartepe İtfaiye Grubu’nun müdahale için hemen harekete geçtiği, bir itfaiye erinin binadan uzaklaşan çocuklara ‘İçeride kimse var mı?’ diye sorması üzerine ‘Üst katta anne ve babam var’ cevabını almasının hemen ardından hızla eve doğru gittiği anlar yer aldı. Görüntüde, eve giren itfaiye erinin dumanda kalan ev sahibi çifti hızla dışarı çıkardığı, ardından da yangına müdahale edildiği anlar kask kamerasınca kaydedildi.

        Evde hasara yol açan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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