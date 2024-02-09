Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

Açıklamada ayrıca Berat Kartal'ın sezon sonuna kadar Artvin Hopaspor'a kiralandığı aktarılarak, Ömer Tuğ'un sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki profesyonel futbolcu Yusuf Efe Yaman'ın ön alım ve ilk sözleşme yapma hakkının kullanıldığı belirtilerek, futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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