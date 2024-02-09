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        Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, genç futbolcu Yusuf Efe Yaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 21:07 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:07
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        Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, genç futbolcu Yusuf Efe Yaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki profesyonel futbolcu Yusuf Efe Yaman'ın ön alım ve ilk sözleşme yapma hakkının kullanıldığı belirtilerek, futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca Berat Kartal'ın sezon sonuna kadar Artvin Hopaspor'a kiralandığı aktarılarak, Ömer Tuğ'un sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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