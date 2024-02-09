Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, genç futbolcu Yusuf Efe Yaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, genç futbolcu Yusuf Efe Yaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki profesyonel futbolcu Yusuf Efe Yaman'ın ön alım ve ilk sözleşme yapma hakkının kullanıldığı belirtilerek, futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Berat Kartal'ın sezon sonuna kadar Artvin Hopaspor'a kiralandığı aktarılarak, Ömer Tuğ'un sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.
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