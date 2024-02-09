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        Bakan Bak: Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var

        OKUL Sporları Voleybol Gençler (A) Türkiye Birinciliği final maçı bugün İzmit'te düzenlendi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Temeller sağlam, çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:10
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        Bakan Bak: Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var
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        OKUL Sporları Voleybol Gençler (A) Türkiye Birinciliği final maçı bugün İzmit'te düzenlendi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Temeller sağlam, çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var" dedi.

        Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Türkiye Birinciliği final maçı bugün İzmit ilçesinde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Erkeklerde Ankara TVF Spor Lisesi ve Özel Eğitim ve Yaşam Merkezi Okyanus Anadolu Lisesi, kızlarda ise Özel Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi ve Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi yarıştı. Erkeklerde Ankara TVF Spor Lisesi 3-2, kızlarda Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi 3-0'lık skorla birinci oldu.

        'TEMELLERİNİN NELER OLDUĞUNU HEP BERABER GÖRDÜK'

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün final maçını izlemek için İzmit'e geldi. Bakan Bak'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile protokol eşlik etti. Maçın ardından dereceye giren takımlara ödül verildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Güzel bir ortamda Türkiye'nin geleceği olan, özellikle voleybol sporundaki başarılı çıkışın temellerinin neler olduğunu hep beraber gördük. Şampiyon olan ve şampiyonaya katılan bütün liselerimizi, bütün ekipleri, bütün hocaları, bütün sporcuları, öğretmenlerini ve yöneticilerini, ailelerini tebrik ediyoruz" dedi.

        'YAPILAN YATIRIMLAR BÜYÜK BİR SONUÇ ORTAYA KOYDU'

        Takımları tebrik eden Bakan Bak, "Türkiye, özellikle salon sporlarında büyük başarılar elde etmeye başladı. Büyük tesisler, modern tesisler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye modern tesislere, stadyumlara, spor salonlarına yapılan yatırımlar büyük bir sonuç ortaya koydu. Bunun devamını bekliyoruz. Onlara güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Ailelerine başarılar diliyoruz. Çocuklarımızın ortaya koyduğu, müsabakalarda gösterdiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak sporun tabana yayılması için çaba göstermek. Okullarda yetenek taraması yapıyoruz. Çocuklarımızı en az 2 branşa yönlendiriyoruz. Yapılan testler sonucunda ortaya koydukları performanslarına göre yönlendirme yapıyoruz. Geleceğin şampiyonları, geleceğin sporcuları, geleceğin Filenin Sultanları, Filenin Efeleri buradan yetişiyor. Okullara destek veriyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk; bu müsabakaların arttırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        'VOLEYBOL ÜLKESİ TÜRKİYE'

        "Sporda yeni başarıları hep beraber alkışlayacağız" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "İnşallah burada şampiyon olan kızlarımız, erkeklerimiz ülkemizi olimpiyatlarda, Avrupa dünya şampiyonalarında temsil edecekler. Onlara inanıyoruz. Temeller sağlam, çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var. Emeği geçenlere Cumhurbaşkanımız olmak üzere spora verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Güçlü, spor ülkesi Türkiye geliyor. Güçlü voleybol ülkesi Türkiye geliyor. İşte gelecek burada. Onları yürekten alkışlıyorum" dedi. 

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