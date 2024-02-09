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        Kocaeli'de havalandırma boşluğundan girilen kuyumcu soyuldu

        Kocaeli'de havalandırma boşluğundan girilen kuyumcudan hırsızlık yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:02
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        Kocaeli'de havalandırma boşluğundan girilen kuyumcu soyuldu
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        Kocaeli'de havalandırma boşluğundan girilen kuyumcudan hırsızlık yapıldı.

        İzmit ilçesindeki bir binanın çatısına çıkan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, havalandırma boşluğundan girdikleri kuyumcu dükkanından bir süre çalan alarmı devre dışı bırakarak altınları alıp kaçtı.

        Sabah saatlerinde dükkanını açan iş yeri sahibi, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede şüpheli ya da şüphelilerin tek katlı yapı olan iş yerinin çatısındaki havalandırma boşluğundan dükkana girdiklerini tespit etti.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, gece saatlerinde alarmın çalması üzerine dükkanına gelen iş yeri sahibi ile alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinin, dışarıda herhangi bir olumsuzluk görmeyince bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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