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        Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:40 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:13
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        Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi tedaviye alındı.

        Piyalepaşa Mahallesi 610. Sokak'ta bir inşaatta çalışan Cihan Ç. yüksekten düştü.

        İnşaat işçisi, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cihan Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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