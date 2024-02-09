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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:28
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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran (51), Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada Ş.A'nın silahlı saldırısına uğradı.

        Başından yaralanan Sınıksaran, sağlık görevlilerince Körfez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Servis şoförü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan zanlı Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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