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        Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar

        Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan 4 çocuklu aile, Bulgaristan'da tanıştıkları bir kişinin de katılımıyla sürdürdükleri yolculukları kapsamında Kocaeli'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:35
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        Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
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        Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan 4 çocuklu aile, Bulgaristan'da tanıştıkları bir kişinin de katılımıyla sürdürdükleri yolculukları kapsamında Kocaeli'ye geldi.

        Fransa'da yaşayan Filistinli Yousef (40) ve Fransız Matilde Najmeddin (40) çifti, 2021 yılının Eylül ayında çocukları Noon (12), Jood (9), Ninawa (6) ve Jal'e (4), Filistin'i ve orada yaşananları göstermek için bisikletleriyle yola çıktı.

        Aile, çoğunlukla bisiklet ve bazen de toplu taşımayla süren yolculuklarında geçen sene ekim ayında Bulgaristan'a ulaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması üzerine yaşanan insanlık dramına tepki göstermeyi amaç edinen aileye, Bulgaristan'da tanıştıkları Amedeo Giacomini (38) de bisikletiyle katıldı.

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya'ya gelerek buradaki kamp alanında konaklayan Najmeddin ailesi ve Giacomini, Türkiye, Irak ve Ürdün'ü geçerek Filistin'e ulaşmayı hedefliyor.

        - "Filistin'de yaşananlara inanamıyorum"

        Matilde Najmeddin, AA muhabirine, yolculuklarının iyi geçtiğini belirterek, gittikleri her yerde yeni şeyler öğrendiklerini söyledi.

        Filistin'de yaşananları tarif etmenin kolay olmadığını ifade eden Najmeddin, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Najmeddin, yaşananlara sessiz kalındığını, insanların ve devletlerin İsrail'e destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Benim de 4 çocuğum var. Filistin'de yaşananlara inanamıyorum. Ben bir anneyim. Yaşananları düşünmek bile istemiyorum, orada korkunç şeyler oluyor. Biz Filistin'e gitmeyi uzun zaman önce istemiştik. Çocuklarımızın orayı görmesini istemiştik ki orada neler yaşandığını anlasınlar." diye konuştu.

        Yousef Najmeddin de çocuklarının her zaman Filistin'i ve orada yaşananları kendisine sorduğunu dile getirerek, bunun üzerine eşiyle onları Filistin'e götürmeye karar verdiklerini anlattı.

        Filistin'de yaşananların bir savaş değil, İsrail'in bir işgali olduğuna ve bunun yaklaşık 75 yıldır devam ettiğine değinen Najmeddin, Filistin'in bir hapishaneye dönüştürüldüğünü aktararak, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve Filistin'in özgür olmasını istediğini kaydetti.

        Najmeddin, insanlara "boykot" çağrısında bulundu.

        Amedeo Giacomini de bombalanan Filistin'in açık hapishaneye döndüğünü, insanların yiyeceğe, suya ve elektriğe ulaşamadığını söyleyerek, Filistin'e ulaşabilirlerse oradaki insanlara yardım etmek istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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