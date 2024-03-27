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        Kocaeli'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:14
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        Kocaeli'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki bir apartmanda Murat P. (44) ile kardeşi M.P. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P. ağabeyi Murat P'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli M.P. polis ekiplerince gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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