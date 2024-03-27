Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Helvacı görevine başladı
Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Betül Gümen Helvacı, görevine başladı.
Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Betül Gümen Helvacı, görevine başladı.
Göreve başlayan Helvacı, gazetecilere, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için kurum kadrolarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Bunun yanında kurumu da büyütmek istediklerini vurgulayan Helvacı, "Kurumda en iyi ve kaliteli hizmeti veriyoruz. Fakat bu hizmet kalitesini daima yükseltmek için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
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